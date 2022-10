Coronavirus : il ne sera bientôt plus possible d’effectuer un test PCR dans les centres de testing bruxellois

Pour toutes les situations qui ne nécessitent plus un test PCR, de nombreux généralistes et plus de 360 pharmacies effectuent les tests antigéniques rapides et les autotests sont toujours en vente dans tout le réseau de pharmacies bruxelloises et dans certains commerces.

Pour les BIM (bénéficiaires de l’intervention majorée) – qui étaient au nombre de 330.000 en 2020 à Bruxelles - il est toujours possible de se procurer un autotest au prix de 1 euro, à raison de deux tests maximum par semaine.