Coronavirus : Hong Kong interdit de manger au salon annuel de la gastronomie

Les visiteurs de l'exposition annuelle de Hong Kong consacrée à la gastronomie mondiale ne seront pas autorisés à retirer leur masque pour goûter les mets exposés sur les stands en raison des restrictions liées au coronavirus, a annoncé l'organisateur mardi.

Des dizaines de milliers de visiteurs et des centaines d'exposants sont attendus à cet événement qui durera cinq jours et débutera jeudi prochain au Centre de conventions et d'expositions de la ville.

Mais il n'y aura pas d'espaces de dégustation et tous les participants devront garder leur masque en raison des restrictions actuelles en matière de santé publique, a informé Sophia Chong, PDG par intérim de l'organisateur de l'exposition, le Trade Development Council.

"Nous comprenons que les visiteurs souhaitent goûter les échantillons", a-t-elle dit.

"Nous espérons pouvoir reprendre cet arrangement après la pandémie, lorsque ce sera sûr et hygiénique de le faire".