Coronavirus : Hong Kong en "mode combat", la Chine à son secours pour construire des centres de quarantaine

Les autorités semblent avoir redoublé d'effort pour endiguer la pandémie après l'intervention la semaine dernière du président chinois Xi Jinping qui a exhorté Hong Kong à prendre "toutes les mesures nécessaires".

La ville, une des plus densément peuplées au monde, fait face à la pire vague de Covid-19 depuis le début de la pandémie avec des milliers de contaminations enregistrées chaque jour. Hong Kong a enregistré plus de 22.000 infections en moins de deux mois, contre 12.000 lors des deux premières années de pandémie, pour une population de 7,5 millions d'habitants. Ces derniers jours, faute de chambres disponibles, des hôpitaux ont été contraints de faire patienter des malades pendant des heures dans le froid et sous la pluie dans des lits ou sur des chaises.