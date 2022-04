Coronavirus : flambée de nouveaux cas en Chine et politique de "zéro Covid"

Appliquée depuis deux ans, cette stratégie vise à mettre en quarantaine toute personne testée positive, même si elle est asymptomatique. Ces quarantaines sont organisées dans des centres collectifs, au confort et à l’hygiène variables. La situation est telle que les entreprises qui engagent des employés internationaux peinent de plus en plus à engager. Selon une enquête publiée par la Chambre de commerce américaine de Chine, plus de 80% des entreprises interrogées disent que leur aptitude à attirer ou à retenir du personnel étranger a diminué. Le tiers d’entre elles estime avoir perdu 10% au moins de ce personnel étranger.

L’AFP cite le cas de ce ressortissant de Singapour vivant en Chine depuis plus de 10 ans. Il a décidé de se rapatrier suite à ses derniers déboires relatifs à la politique de zéro Covid. A la fin du mois de février, de retour de Singapour, il a effectué une quarantaine de 3 semaines dans un hôtel de Shanghai. Procédure normale et désormais classique pour ceux qui veulent entrer sur le territoire chinois. Mais quand il est arrivé à Pékin, son lieu habituel de résidence, il s’est vu imposer une nouvelle période de quarantaine de deux semaines supplémentaires. Avec une alarme installée à sa porte d’entrée pour le dissuader de sortir.