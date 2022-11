Coronavirus : fermeture de trois centres de vaccination bruxellois d'ici la fin de l'année

Trois centres de vaccination bruxellois fermeront leurs portes d'ici la fin de l'année, a annoncé vendredi la Commission Communautaire Commune (COCOM). Cette décision a été prise au vu de l'évolution positive des indicateurs épidémiologiques du Covid-19 et de la variole du singe, qui a entrainé une diminution de l'activité de vaccination.

Concrètement, les centres de Forest et Woluwe-Saint-Pierre fermeront leurs portes le 30 novembre et le centre de Molenbeek le 31 décembre 2022. Le centre de Pachéco, lui, restera ouvert jusqu'au 31 mars 2023 mais avec des horaires d'ouverture réduits. Le relai vaccinal contre le Covid-19 sera assuré par les pharmaciens, médecins et infirmiers, de plus en plus impliqués ces dernières semaines.

Concernant la variole du singe, le centre Pachéco cessera l'administration des premières doses à partir du 12 novembre et celle des deuxièmes doses à partir du 17 décembre, eu égard au nombre de plus en plus restreint de vaccins injectés.

La vaccination préventive contre la variole du singe restera toutefois possible dans quatre centres hospitaliers: le CHU Saint-Pierre, les Cliniques Universitaires Saint-Luc, l'Hôpital Erasme et l'UZ Brussel.