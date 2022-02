Coronavirus : face à une vague d’Omicron, la Corée du Sud abandonne la stratégie "tracer, tester et traiter"

La Corée du Sud a annoncé mercredi qu’elle abandonnait sa politique sanitaire "tracer, tester et traiter", alors que la recrudescence des cas d’Omicron menace de submerger le système de santé du pays.

Au début de la pandémie en 2020, la Corée du Sud a été frappée par l’une des pires épidémies en dehors de la Chine, qu’elle est parvenue à maîtriser grâce à des tests de masse et à une recherche active des cas contacts.

Cette stratégie a valu au pays de nombreux éloges, mais Séoul a décidé d’y mettre un terme après avoir dépassé le million d’infections au cours du week-end face à la rapide propagation du variant Omicron.

L’approche "tracer, tester et traiter" est "difficile à mettre en œuvre en raison des ressources limitées" et a "des coûts sociaux et économiques excessivement élevés", a déclaré Sohn Young-rae, un haut responsable de la santé.

La Corée du Sud a enregistré mardi un record de 49.567 nouveaux cas, et les autorités sanitaires ont déclaré que ce chiffre pourrait atteindre 170.000 au cours du mois.