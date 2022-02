Coronavirus et enseignement : plus de la moitié des parents ont constaté des difficultés scolaires chez leur enfant

Plus de la moitié des parents (55%) ont constaté des difficultés scolaires chez leur enfant depuis le début de la crise liée à la pandémie de coronavirus, ressort-il mercredi d’une enquête de Camille, la caisse d’allocation familiale de l’Union des Classes moyennes (UCM). Ils sont également 43% à avoir noté une baisse des résultats scolaires.

L’enquête note que la diminution des résultats scolaires est liée à la taille de la famille ainsi qu’à l’âge des enfants. Ainsi, les familles avec un enfant unique sont 65% à n’avoir pas constaté de changement. Mais ce pourcentage descend sous les 50% à partir de quatre enfants et atteint 38% dans les familles avec 6 enfants ou plus. De même, plus l’enfant avance en âge, plus les parents constatent une baisse de ses résultats.