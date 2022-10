La campagne d’automne de (re) vaccination contre le covid-19 a démarré il y a un mois et demi en Wallonie.

Aujourd’hui, plus de 51% personnes âgées de 65 ans et plus ainsi que la majorité des personnes immunodéprimées, soit celles les plus à risques, ont reçu leur second booster contre le covid-19.

Par ailleurs, plus de 600.000 personnes ont bénéficié d’une protection vaccinale supplémentaire en Wallonie, selon ce communiqué.