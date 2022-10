Coronavirus en Wallonie : le booster adapté au variant Omicron BA4-BA5 fait son entrée dans les centres de vaccination

"C’est l’occasion de se rendre dans un centre de vaccination si cela n’est pas encore fait. En sachant que, quel que soit le vaccin adapté que vous avez, il sera évidemment efficace contre les formes sévères du Covid", ajoute la ministre wallonne de la santé Christie Morreale.

Plus de 423.000 personnes ont déjà été vaccinées et plus de 44.000 rendez-vous ont été pris pour les jours à venir dans le cadre de la campagne de (re) vaccination contre le Covid-19 en Wallonie, précise encore le cabinet de la ministre Morreale.

Où et quand recevoir sa dose de booster ?

Pour rappel, les 22 centres de vaccination déployés sur le territoire wallon sont accessibles sans rendez-vous à la population. La vaccination est également possible sur rendez-vous auprès des pharmacies participantes et des médecins généralistes qui réalisent cet acte.

A noter qu’à Bruxelles, le précédent booster est toujours proposé. Il est certes moins ciblé, mais toujours efficace contre le Covid.