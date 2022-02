Coronavirus en Norvège : le port du masque dans les espaces bondés et la distanciation sociale ne sont plus obligatoires

La Norvège avait déjà supprimé au début du mois la plupart des autres restrictions liées au Covid, comme le télétravail ou la limitation de la taille des rassemblements.

L’obligation d’isolement pendant quatre jours après un test positif au Covid a été rétrogradée samedi à une simple recommandation, tandis que les enfants présentant des symptômes respiratoires ne sont plus obligés de se faire dépister.

Le chef du gouvernement a toutefois souligné que "la pandémie n’est pas terminée", et a conseillé aux personnes non vaccinées et aux personnes à risque de continuer à observer la distanciation sociale et de porter des masques lorsque la distanciation n’est pas possible.