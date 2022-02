Coronavirus en Italie: l'état d'urgence prendra fin le 31 mars en Italie

L'état d'urgence qui prévaut en Italie pour faire face à la pandémie de Covid-19 prendra fin le 31 mars, a annoncé mercredi le Premier ministre italien Mario Draghi.

Le but est de "rouvrir tout, le plus vite possible", après plus de deux ans de crise sanitaire, a déclaré M. Draghi lors d'un discours à Florence.

L'Italie, qui compte un peu moins de 60 millions d'habitants, a été durement touchée par la pandémie, dès le début de l'année 2020. A ce jour, le Covid-19 y a tué plus de 153.000 personnes, selon les chiffres officiels.