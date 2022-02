Coronavirus en Islande : levée de toutes les restrictions plus tôt que prévu

Jauges relevées, bars et restaurants autorisés à fermer plus tard... L'Islande va franchir une nouvelle étape dans la levée de ses restrictions liées au Covid-19, a annoncé vendredi le gouvernement. Ce dernier prévoit de lever toutes les restrictions fin février, avec deux semaines d'avance.

A compter de samedi minuit, la jauge des rassemblements publics passe de 50 à 200, tandis que les piscines, salles de sport et stations de ski pourront de nouveau opérer à leur capacité maximum. Les bars, restaurants et discothèques pourront rester ouverts une heure de plus qu'actuellement - jusqu'à 01h00.