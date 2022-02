Coronavirus en Grande-Bretagne : les autorités approuvent le vaccin Novavax, le cinquième dans le pays

Contrairement aux vaccins à ARN messager utilisés par Pfizer et Moderna, celui de Novavax utilise une technologie plus classique, similaire à celle du vaccin contre la coqueluche.

Il a été approuvé chez les plus de 18 ans pour les premières et deuxièmes doses, alors que plus de 84% de la population âgée de 12 ans et plus a déjà reçu une deuxième dose au Royaume-Uni.

Il reviendra au comité pilotant la campagne de vaccination (JCVI) de décider de son utilisation dans la campagne britannique, a précisé le ministre de la Santé Sajid Javid.