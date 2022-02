Coronavirus en France : les "convois de la liberté" aux portes de Paris, les forces de l’ordre sont mobilisées

La police avait estimé vendredi après-midi à 3300 le nombre de véhicules engagés dans les convois.

"Nous sommes tous collectivement fatigués par ce que nous vivons depuis deux ans. Cette fatigue s’exprime de plusieurs manières : par du désarroi chez les uns, de la dépression chez d’autres. On voit une souffrance mentale très forte, chez nos jeunes et moins jeunes. Et parfois, cette fatigue se traduit aussi par de la colère. Je l’entends et la respecte", a souligné le président Macron dans un entretien au quotidien Ouest-France. "Mais", a-t-il ajouté, "j’en appelle au plus grand calme".

L’interdiction de rassemblement des convois a été maintenue vendredi soir par le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté deux recours.

A deux mois de l’élection présidentielle, les manifestants exigent le retrait du pass vaccinal et défendent des revendications sur le pouvoir d’achat ou le coût de l’énergie.

Le gouvernement affirme envisager pour fin mars ou début avril la levée du pass vaccinal et compte supprimer dès le 28 février le port du masque obligatoire dans les lieux où le pass est exigé.

Certains participants comptent rejoindre Bruxelles pour une "convergence européenne" prévue lundi 14 février. Les autorités belges ont interdit l’accès de la capitale.