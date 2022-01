Coronavirus en France : le pass vaccinal entrera en vigueur dès lundi, plusieurs mesures seront allégées dès le 2 février

Le gouvernement français a annoncé jeudi soir la levée, courant février, de la plupart des restrictions prises pour freiner l'épidémie: fin du port du masque en extérieur et du télétravail obligatoire, réouverture des discothèques et retour des concerts debout.

"Nous pourrons courant février lever la plupart des restrictions prises pour freiner l'épidémie à la faveur du nouveau pass vaccinal qui entrera en vigueur lundi prochain", a annoncé le Premier ministre, Jean Castex, lors d'une conférence de presse à Matignon.

Pass vaccinal

Le pass vaccinal entrera en vigueur en France à partir de lundi, a annoncé jeudi le Premier ministre Jean Castex à l'occasion d'une conférence de presse. Il concernera les personnes de plus de 16 ans, sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel attendue vendredi.

Ce pass servira à accéder aux activités de loisirs, aux restaurants et débits de boissons, aux foires, séminaires et salons professionnels et aux transports publics interrégionaux.

Ce pass vaccinal remplacera le pass sanitaire actuellement en vigueur.

Allègement des mesures

Le Premier ministre a également annoncé l'allègement de plusieurs mesures.

Le port du masque ne sera plus obligatoire à l'extérieur et les jauges de public seront abandonnées dès le 2 février. Le télétravail ne sera plus obligatoire à cette date mais fortement recommandé.

Deux semaines plus tard, ce sont les discothèques, fermées depuis le 10 décembre, qui pourront rouvrir et les concerts debout seront à nouveau autorisés. La consommation au comptoir sera également possible dans les bars. Tout comme la consommation dans les stades, les cinémas et les transports.

Rappel vaccinal pour les enfants

Le gouvernement va ouvrir à partir de lundi et sans obligation, le rappel de vaccin contre le Covid-19 à tous les 12-17, a annoncé le Premier ministre.

"Pour les 12 17 ans, l'ouverture du rappel a été décidé pour ceux qui sont atteints de pathologies chroniques, comme beaucoup de pays autour de nous l'ont fait, je vous annonce que nous allons étendre cette possibilité d'un rappel vaccinal pour tous mais sans obligation, à compter de lundi prochain", a indique le Premier ministre.

Allègement du protocole sanitaire dans les écoles

Un allègement du protocole sanitaire pour les établissements scolaires au retour des vacances de février est dans les cartons du gouvernement français :"Nous pourrons envisager, au retour des vacances scolaires de février, un allégement du protocole sanitaire au sein des écoles, en matière de port du masque ou de tests à réaliser" a indiqué le Premier ministre. La date de retour des vacances de la dernière zone est le 7 mars.