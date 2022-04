Coronavirus en Europe : une 4e dose (ou 2e booster) peut être administrée aux 80 ans et plus

Il est prématuré d'envisager une "quatrième dose" (ou deuxième "booster") de vaccin anti-Covid Pfizer ou Moderna pour l'ensemble de la population, mais cette dose peut être administrée aux personnes de 80 ans et plus, ont indiqué mercredi l'Agence européenne du médicament (EMA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) dans un avis conjoint.

Les raisons en sont le risque plus élevé pour cette tranche d'âge de contracter une forme sévère de Covid-19, ainsi que la protection assurée par la 4e dose.

Cette dernière pourrait aussi être envisagée pour des personnes âgées de 60 à 80 ans ayant un risque sanitaire élevé, en fonction de la situation épidémiologique nationale.

Pas de preuve claire pour les moins de 80 ans

Mais l'ECDC et l'EMA notent qu'il n'y a actuellement aucune preuve claire, au niveau de l'UE, que la protection contre la forme grave de la maladie diminue sensiblement chez les adultes de cette tranche d'âge ayant un système immunitaire normal, et donc aucune preuve claire pour soutenir l'administration immédiate d'une quatrième dose.