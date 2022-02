Coronavirus en Corée du Sud : les restrictions allégées malgré un record de cas

"Nous avons pris en considération les difficultés grandissantes pour la vie des gens et pour l’économie, et avons conclu qu’un ajustement minimal était inévitable", a déclaré le Premier ministre Kim Boo-kyum.

Le nombre de décès dus au Covid-19 reste faible en Corée du Sud, pays de 52 millions d’habitants où le taux de vaccination est très élevé.

Le pays a abandonné début février sa politique consistant à "détecter, tester et traiter" systématiquement les personnes infectées, rendue impraticable par l’explosion du nombre de cas due au variant Omicron.

Désormais, les enquêtes épidémiologiques et le traçage des cas ne concernent plus que les groupes de patients les plus à risques. Les malades avec peu ou pas de symptômes sont priés de se soigner chez eux, et les tests PCR sont pratiqués en priorité sur les personnes de plus de 60 ans.