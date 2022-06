Coronavirus en Chine : Shanghai enregistre zéro nouveau cas pour le première fois depuis mars

Des millions d'habitants ont de nouveau été confinés il y a deux semaines après une campagne de dépistage de masse ordonnée par le gouvernement.

A Pékin, les restrictions d'abord imposées en mai ont été assouplies avec la baisse des infections, mais de nouveau renforcées après l'apparition d'un foyer dans un bar.

Après plusieurs journées de tests en masse et de confinements ciblés, la chaîne de contamination "Heaven Supermarket", du nom du bar, a été maîtrisée, ont assuré les autorités pékinoise la semaine dernière.

Retour à l'école

Le bureau des affaires scolaires de la ville a alors annoncé samedi que les élèves de primaire et de collège pourraient retourner en classe lundi.

Le personnel scolaire, les élèves et leurs parents doivent cependant présenter un test PCR négatif avant de revenir et sont appelés à "limiter les sorties et éviter les rassemblements", a précisé l'administration sur les réseaux sociaux.

Pékin a enregistré deux nouveaux cas locaux samedi.