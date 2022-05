Coronavirus en Chine : ruée vers les supermarchés à Pékin après des rumeurs de confinement

De nombreux habitants de Pékin se sont précipités jeudi dans les magasins d'alimentation, après des rumeurs évoquant un confinement imminent de la capitale chinoise, sur fond de rebond épidémique de Covid-19.

La ville a fait dépister à plusieurs reprises ses 20 millions d'habitants, confiner des résidences avec des cas positifs et fermer ces derniers jours stations de métro et commerces non essentiels dans certains quartiers. De nombreux lieux publics sont clos et les habitants sont contraints au télétravail, en particulier dans le district de Chaoyang, le plus peuplé de la capitale et où sont installées de nombreuses multinationales.

Des millions d'habitants confinés à Shangai

A Shanghai, des millions d'habitants confinés à la hâte fin mars s'exaspèrent de restrictions draconiennes, qui entraînent des problèmes d'approvisionnement en produits frais.

Redoutant un tel scénario à Pékin, de nombreux habitants se sont rués jeudi dans les magasins d'alimentation, après des rumeurs sur internet faisant état d'un confinement imminent.