Coronavirus en Chine : Pékin va rouvrir complètement ses frontières avec Hong Kong et Macao

Le quota maximal de 60.000 voyageurs sera levé lundi. Et les personnes non vaccinées arrivant de l’étranger seront désormais autorisées à entrer à Hong Kong, mais "nous maintiendrons pour (elles) l’exigence de dépistage pendant une période d’observation afin de nous assurer que les risques sont maîtrisables", a déclaré John Lee. La longue séparation entre Hong Kong et la Chine continentale – la plus importante source de la croissance hongkongaise – a été lourde de conséquences, certains experts estimant à 27 milliards de dollars (24,8 milliards d’euros) les pertes pour la place financière asiatique. Les Chinois continentaux ont longtemps constitué l’essentiel des visiteurs se rendant à Hong Kong : ils étaient 51 millions en 2018, soit près de sept fois la population du territoire.

Nous maintiendrons pour l’exigence de dépistage pendant une période d’observation afin de nous assurer que les risques sont maîtrisables