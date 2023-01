Coronavirus en Chine : Pékin annonce une chute de 80% des décès quotidiens depuis le début janvier

Ce déclin des décès liés au coronavirus intervient après que le pic de la vague épidémique a été atteint fin décembre et début janvier, ont rapporté les gouvernements locaux et médias. Mais les autorités ont par la suite mis en garde contre l’émergence d’un nouveau pic de contaminations après le Nouvel An lunaire, qui entraîne des déplacements massifs de personnes, susceptibles de propager le virus.