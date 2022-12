Coronavirus en Chine : les autorités réaffirment que leurs données sont transparentes

Ces propos font suite à ceux du chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui avait appelé Pékin à transmettre des "informations plus détaillées", et jugé "compréhensibles" les mesures de protections annoncées par d’autres pays envers les voyageurs en provenance de Chine. Cette dernière traverse une vague de contaminations d’ampleur inédite depuis l’abandon brutal, au début du mois, de sa politique dite du "zéro Covid".

Nous avons partagé la séquence du nouveau coronavirus dès le début

Depuis, plusieurs pays ont annoncé introduire des restrictions ou nouvelles exigences pour les voyageurs venus de Chine arrivant sur leur sol. C’est le cas, dans l’UE, de l’Italie et de l’Espagne. Vendredi, Israël s’est ajouté à la liste, décidant d’exiger un test négatif pour les passagers venant de Chine. Vendredi, seuls 5515 nouveaux cas et un décès ont été annoncés par le Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). Des chiffres qui ne semblent plus refléter la réalité, les dépistages généralisés n’étant plus obligatoires. En Chine, seuls les patients morts d’une déficience respiratoire provoquée par le virus et testés positifs sont considérés comme des victimes du Covid-19.