Coronavirus en Chine : la ville de Shanghai lève de nouvelles restrictions

Centres commerciaux, supérettes, pharmacies et salon de beauté pourront fonctionner à 75% de leur capacité, a précisé Zong Ming. Les salles de sport et cinémas resteront pour leur part fermés et la réouverture des établissements scolaires se fera au cas par cas.

Des médias shanghaïens ont diffusé des photos d'agents en tenue orange en train de retirer certaines des barrières qui bloquaient les quartiers de la ville pendant des semaines.

Plus de liberté, mais pas pour tout le monde

Jusque là, la population ne pouvait généralement sortir que quelques heures par jour au mieux, à condition d'être dans un quartier sans aucun cas. Taxis et voitures particulières pourront a priori de nouveau circuler sur les routes dans les zones dites à faible risque mercredi, tandis que les transports en commun reprendront.

Les personnes qui habitent dans des zones considérées à "haut risque" feront eux toujours l'objet de restrictions aux déplacements.

31 nouveaux cas positifs

Le ministère de la Santé a rapporté mardi 31 nouveaux cas positifs à Shanghai, contre plus de 25.000 encore à la fin du mois dernier.

La mise sous cloche de la ville, la plus peuplée de Chine, a fragilisé l'économie, pénalisé la production, limité la consommation et perturbé lourdement les chaînes d'approvisionnement.