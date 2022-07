Coronavirus en Belgique : Vandenbroucke veut réglementer la mise sur le marché des masques grand public

Les masques concernés sont les masques de Suprgoods et ceux d'Avrox, dont la distribution avait déjà été arrêtée en 2021 après les premiers résultats concernant le dioxyde de titane.

Vers une nouvelle réglementation ?

À la demande du ministre Vandenbroucke et de sa collègue de l'Environnement Zakia Khattabi, la DG Environnement a pris contact avec les fabricants pour élaborer une réglementation sur l'enregistrement et l'étiquetage obligatoires de tous les masques disponibles sur le marché belge. Par ailleurs, les services du ministre Vandenbroucke préparent actuellement une modification de l'arrêté royal qui réglemente l'utilisation des nanomatériaux et qui en dresse l'inventaire.