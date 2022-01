Coronavirus en Belgique : Unia "extrêmement circonspect" sur un pass vaccinal

"Nous sommes extrêmement circonspects quant à l'introduction en Belgique d'un pass vaccinal - qui lierait le Covid Safe Ticket à la seule preuve de vaccination, ndlr. Cette mesure pourrait être potentiellement problématique", a affirmé mardi matin Patrick Charlier, le directeur d'Unia, en marge de la présentation du rapport annuel de l'organisme de lutte pour l'égalité des chances en commission du parlement wallon.

"Nous plaidons au contraire pour que l'on puisse prouver de différentes manières que l'on n'est pas contagieux et donc pour rendre les tests le plus accessible possible", a-t-il ajouté, en réponse aux nombreux parlementaires qui l'interrogeaient sur le sujet.

L'obligation vaccinale ne fait pas consensus

Prochainement débattue au parlement fédéral, l'obligation vaccinale ne fait pas non plus consensus. "Tout le monde aimerait une réponse claire mais l'on se doit parfois d'être nuancé. Cette obligation vaccinale peut s'envisager sur le plan juridique - elle existe déjà pour certaines maladies ou pour certaines professions - mais il faut l'encadrer de balises, dans une perspective générale de moyen et de long terme", a rappelé Patrick Charlier.