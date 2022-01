Coronavirus en Belgique : un rappel du vaccin est recommandé, même lorsque l’on a été infecté

Le porte-parole interfédéral Covid-19 Yves Van Laethem répond à la question : une dose de rappel est-elle nécessaire lorsque l’on a été infecté au coronavirus : "L’infection liée au Covid, par exemple au variant Omicron actuellement, va jouer un effet de rappel et va augmenter l’immunité, mais elle va le faire de manière variable d’un patient à l’autre, et c’est difficile à estimer puisque l’on n’a pas une fiabilité précise quant au taux d’anticorps qu’il faudra atteindre pour avoir une grande protection contre les infections les plus sévères. Dans ce contexte, en Belgique on continue à recommander l’administration d’un rappel du vaccin, et cela deux semaines après un test Covid positif ou après guérison d’une pathologie clinique".