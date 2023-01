Coronavirus en Belgique : tous les voyageurs arrivés de Chine mardi matin avaient un test négatif

Dans un deuxième temps, une "gestion plus durable" via Sciensano est prévu. L"institut de santé publique doit "mettre en place une stratégie plus globale pour plusieurs vols, pour l'ensemble des eaux usées, etc."

L'accent est mis sur la Chine, car les informations sont peu fiables

"L'accent est mis sur la Chine, car les informations sont peu fiables", a précisé Frank Vandenbroucke. Le ministre a aussi justifié le fait que seuls les vols directs étaient concernés par le test, "car il existe une plus grande probabilité de contaminations".

Frank Vandenbroucke a aussi tenu à rassurer quant au risque sanitaire en Belgique. "Le variant signalé est le BF.7. Il ne présente pas vraiment un risque nouveau pour nous. Nous avons eu une grande campagne de vaccination, une campagne de booster, et on a construit une résistance à ce sous-variant d'Omicron. La vigilance doit surtout être de mise vis-à-vis d'autres variants", a conclu le ministre.