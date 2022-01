Coronavirus en Belgique : quel avenir pour le Covid Safe Ticket ?

Faut-il exclure le certificat de rétablissement ?

Pour d’autres, le véritable bémol du CST est la présence du certificat de rétablissement : l’importance qui est attribuée à ce certificat représente, pour certains, un frein à la vaccination et à l’obtention du booster.

Le message qui est envoyé aux gens via le certificat de rétablissement, c’est qu’ils ne peuvent plus être infectés durant un certain temps.

Ce 20 janvier, le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron défendait ce constat : selon lui, 100.000 personnes ont obtenu un certificat de rétablissement à Bruxelles depuis le premier décembre. Cela induirait, selon lui, des "dizaines de milliers de personnes vaccinées deux fois" à ne pas aller chercher leur booster.

Il estime que ces personnes "sont potentiellement moins motivées à le faire, car le message qui leur est envoyé via le certificat de rétablissement, c’est qu’elles ne peuvent plus être infectées durant un certain temps", a ajouté le ministre.

Pour Pedro Facon, deux arguments sont en faveur de la suppression de ce certificat. "Le premier est que le fait d’avoir été infecté auparavant aide moins bien contre Omicron que la vaccination. Certes, le fait d’avoir contracté l’infection protège, mais moins bien que la vaccination." Le booster, pour le commissaire, reste donc la meilleure solution.

Le deuxième argument est lié à l’objectif du CST : si le but du CST devient celui de favoriser la vaccination, la présence d’un certificat de rétablissement ne peut qu’être dissuasive. A cela, il faut ajouter le fait que des personnes cherchent à attraper le virus exclusivement pour obtenir le certificat de rétablissement et ainsi éviter la vaccination. Une pratique que Pedro Facon — vous vous en doutez – déconseille. Mais, pour lui, en définitive, la suspension d’un tel certificat doit être décidée sur base d’un débat plus large sur l’entièreté du dispositif "CST". La discussion devra donc encore attendre.