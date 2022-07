Coronavirus en Belgique : pour Emmanuel André, les personnes éligibles à la quatrième dose ne doivent pas attendre

Et la vaccination d’être encore et toujours à l’ordre du jour. A l’instar d’un Elio Di Rupo qui hier encore, la prônait une nouvelle fois, Emmanuel André en est aussi toujours un fervent partisan : "C’est vraiment quelque chose qui nous a permis de changer de paradigme dans la façon de vivre cette crise". Et le scientifique de rappeler que la vaccination protège extrêmement bien contre les formes sévères. Notamment en ce qui concerne les personnes ayant une immunité plus fragile… "La durée de protection a tendance à diminuer avec les semaines, les mois… C’est pour ça que pour les personnes plus fragiles, celles qui sont plus à risque de faire des formes sévères du Covid, il est nécessaire de faire des doses répétées du vaccin". Ce afin de maintenir un certain niveau d’immunité, et donc continuer à les protéger. "Pour les personnes de plus de 65 ans et/ou celles pour qui ont un système immunitaire faible, il est très clair qu’il faut pouvoir se mettre à jour par rapport au schéma de vaccination". Et d’ajouter que la vaccination est "le meilleur outil qu’on a aujourd’hui, même s’il y a d’autres outils qui commencent à arriver".

L’important c’est de pouvoir se mettre à jour et certainement si on a une immunité plus fragile

Afin de maintenir un niveau immunitaire suffisant dans la population, il faut donc une bonne couverture vaccinale de celle-ci. "Que ce soit pour les personnes de facto une troisième dose ou une quatrième dose, l’important c’est de pouvoir se mettre à jour et certainement si on a une immunité plus fragile" encourage le médecin.