Coronavirus en Belgique : Omicron désormais majoritaire dans les hospitalisations, et responsable de 93.7% des contaminations

Que proposent les scientifiques face à ces données ? "En considérant le taux de positivité très élevé, nous recommandons d’arrêter de confirmer le résultat d’un test antigénique positif via un test PCR et nous demandons aux patients d’autodéclarer leur résultat, comme c’est le cas au Royaume-Uni."

En plus de cela, les experts conseillent de tester de manière différente et de commencer à passer l’écouvillon dans la gorge et dans le nez. Quelques données récoltées suggèrent en effet que cette méthode serait plus intéressante. Le Laboratoire national de référence a en effet comparé le résultat des tests PCR et la charge virale de 264 patients échantillonnés deux fois : écouvillonnage nasopharyngé (celui actuellement recommandé, où l'on prélève dans le pharynx via le nez) et oropharyngé (prélèvement via la gorge). Sur les 80 personnes qui étaient positives, 71 d’entre elles (88.8%) étaient positives aux deux types de test, 6 d’entre elles étaient positives uniquement pour l'oropharyngé, et 3 l’étaient uniquement suite à l'écouvillonnage naso-pharyngé. Des résultats qui poussent les auteurs du rapport à préconiser le double écouvillonnage nez/gorge en cas de test PCR.