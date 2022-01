Coronavirus en Belgique : nouvelle manifestation ce dimanche à Bruxelles

On nous oblige à des comportements aberrants

Parmi les manifestants, Marianne et Bernard sont un couple de seniors qui ont participé à toutes les précédentes manifestations. Ils ne nient pas l'existence du Covid-19, qu'ils ont contracté, mais contestent les mesures. "On veut nous contrôler", affirment-ils. "On parle d'obligation vaccinale : ça ne va plus. On a le danger devant nous, celui de devenir un pays comme la Chine, comme les pays de l'est dans les années 50. On nous oblige à des comportements aberrants."

La semaine dernière, une manifestation similaire avait rassemblé 50.000 personnes selon la police et avait été émaillée d’affrontements avec les agents. 228 arrestations administratives et 11 arrestations judiciaires avaient été faites.