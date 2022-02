Coronavirus en Belgique : les pharmaciens autorisés à prescrire et à administrer le vaccin

Il réglemente uniquement la vaccination des patients adultes et contre le Covid-19. Il n'est pas prévu d'étendre le dispositif à d'autres vaccins, comme la grippe. Le texte n'a également rien à voir avec une éventuelle suppression progressive des centres de vaccination, a précisé Frank Vandenbroucke. Ce point doit encore être discuté au sein de la Task Force et en conférence interministérielle.

Les pharmaciens recevront un remboursement correct pour l'administration des vaccins, mais cet élément est encore en discussion avec les entités fédérées, a ajouté le ministre.

Dans d'autres pays, on voit que cela conduit à une augmentation des taux de vaccination

L'Association belge des syndicats médicaux (Absym) s'oppose à la vaccination par les pharmaciens, car, à ses yeux, la vaccination ne peut normalement être effectuée que par des médecins ou des infirmières.

Selon Frank Vandenbroucke, il n'y a pas de concurrence entre les deux professions. "Dans d'autres pays, on voit que cela conduit à une augmentation des taux de vaccination, et les généralistes administrent aussi plus de vaccins."