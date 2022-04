Coronavirus en Belgique : "Les modèles montrent une diminution jusqu’à l’été"

Actuellement, la quasi-totalité des infections sont liées au variant Omicron, spécifiquement à son sous-variant BA.2 (98% des infections en Belgique). Les deux sous-variants BA.4 et BA.5 qui prennent actuellement une certaine place en Afrique du Sud sont encore quasi inexistants en Belgique. "Pour l’instant, deux cas BA.4 ont été identifiés en Belgique, aucun BA.5. Mais cette situation est évidemment à suivre", continue Yves Laethem.

Que se passera-t-il après fin juin ?

Les prévisions des modèles ne vont que jusqu’à fin juin. Que se passera-t-il ensuite ? "Les modèles ne savent pas faire intervenir le climat" dans leurs prévisions, explique l’épidémiologiste. "Or, la météo estivale devrait justement encore intervenir en notre faveur".

Et après l’été ? Va-t-on vers une nouvelle "pause estivale" suivie d’une vague à l’automne ? Comme en 2020 et en 2021 ? "Il paraît presque inévitable que survienne quelque chose entre une vague et une vaguelette à l’automne", répond Yves Van Laethem. "C’est pour cette raison que la Taskforce vaccination a conseillé de refaire une campagne de vaccination à ce moment-là pour les personnes fragiles".

Pour rappel, la décision autour d’une 4e dose pour les 80 ans et + a été reportée cette semaine par les différents ministres de la Santé.