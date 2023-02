Coronavirus en Belgique : les infections au Covid-19 augmentent, contrairement à celles à la grippe

"Les cas de corona ont continué à augmenter, mais nous nous attendons plutôt à une petite vague, pour ce qui est déjà considéré aujourd’hui comme la dixième vague. Nous observons un mélange de variants omicrons avec des différences relativement faibles dans la force de croissance", a déclaré le virologue Yves Van Laethem, dans le dernier bulletin de santé publique distribué vendredi.

Entre le 6 et le 12 février 2023, le nombre de nouveaux cas de covid rapportés a augmenté de +29% par rapport à la période de référence précédente, pour s’établir à 6407. Dans le même temps, la quantité de tests effectués est en légère hausse, avec une moyenne de 5704 tests par jour. Le taux de positivité a, lui aussi, augmenté (17,4%). Durant cette même période, la mortalité liée au coronavirus a légèrement augmenté, avec 38 décès supplémentaires. Au cours de la période du 9 au 15 février 2023, le nombre de nouvelles hospitalisations dues au Covid-19 s’est accru de 30% par rapport à la semaine précédente pour atteindre 615. Qui plus est, 538 patients hospitalisés pour une autre raison ont été testés positif au coronavirus. Le nombre de patients aux soins intensifs a, lui, diminué et s’élève désormais à 34 (-21%). Le taux de reproduction (Rt), basé sur le nombre de cas diagnostiqués, s’établit à 1,136. Lorsqu’il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à s’accélérer. En ce qui concerne la grippe, elle est présente depuis plus de neuf semaines maintenant "même si l’activité grippale a légèrement diminué au cours de la semaine dernière", note Yves Van Laethem.

Le nombre d’infections au virus respiratoire syncytial (VRS) a baissé en dessous du seuil épidémique. Cette épidémie a donc duré de mi-novembre 2022 à janvier 2023. L’incidence des admissions à l’hôpital causées par une infection respiratoire a atteint 2,2 admissions pour 100.000 habitants par semaine, au cours de la sixième semaine de 2023. Ces chiffres concernent les personnes hospitalisées en raison de certains symptômes bien définis (fièvre et toux ou dyspnée).