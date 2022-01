Coronavirus en Belgique : les critères justifiant l'abandon du baromètre corona n'ont pas encore été définis

Les critères justifiant l'abandon du baromètre corona, dont l'entrée en application est prévue le 28 janvier, n'ont pour l'heure pas encore été définis, a expliqué lundi le commissaire corona, Pedro Facon, lors d'une conférence de presse.

"Le Comité de concertation va évaluer l'utilisation du baromètre à chaque réunion. La question des critères permettant l'abandon du baromètre est encore sans réponse", a-t-il indiqué.

Les seuils utilisés pour permettre le passage vers une des trois phases (rouge, orange et jaune, ndlr), basés sur le nombre d'hospitalisations et de patients en soins intensifs, devraient par ailleurs faire l'objet d'une réévaluation d'ici quelques semaines. Certains secteurs impliqués dans l'élaboration du baromètre ont notamment critiqué l'ajout du nombre d'hospitalisations dans les critères. "Il faut être transparent. Il y a eu beaucoup de discussions avec les différents secteurs", a souligné M. Facon. "Cet outil n'est pas fixé éternellement et on va le réévaluer de temps en temps, notamment quand le pic de la vague Omicron sera derrière nous."