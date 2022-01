Coronavirus en Belgique : le pic de la 5e vague attendu vers fin janvier, début février

Les nouvelles infections se concentrent chez les plus jeunes : un tiers du total des nouvelles contaminations se trouvent chez les moins de 10 ans et les moins de 20 ans, chez lesquels le nombre de cas a augmenté de 100% en une semaine. Ce doublement "spectaculaire" est "en partie lié à la rentrée scolaire, accompagnée d’un testing plus intensif", a souligné Yves Van Laethem. La hausse est particulièrement marquée chez les 15-17 ans.

Au niveau régional, c’est en Flandre que le plus de cas sont dépistés (48% des nouvelles contaminations), suivie de la Wallonie (25%) et de Bruxelles (11%).