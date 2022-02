Coronavirus en Belgique : le patronat exige la fin du télétravail obligatoire

À la veille d'un nouveau Comité de concertation dédié à la gestion de la pandémie de coronavirus, les organisations d'employeurs FEB, UWE, Beci et Voka demandent jeudi aux autorités de mettre fin au télétravail obligatoire. Elles plaident plutôt pour une recommandation de travail à domicile.

Le télétravail a souvent été dégainé comme arme pour lutter contre la pandémie de Covid-19, dans le but de limiter les déplacements des Belges et les contacts avec leurs collègues. Actuellement, les travailleurs et travailleuses ne peuvent se rendre sur leur lieu de travail qu'une fois par semaine, pour autant que le télétravail soit compatible avec leur profession.