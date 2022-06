Coronavirus en Belgique le mardi 28 juin : hausse des cas et des hospitalisations avec BA.5 , mais la situation en soins intensifs n'est pas inquiétante

Le nombre de cas détectés de coronavirus en Belgique poursuit sa progression, comme c'est le cas dans d'autres pays européens, suivi d'un nombre d'hospitalisations POUR Covid en hausse lui aussi. On est ainsi repassé au dessus d'une moyenne de cent admissions quotidiennes.

La situation n'en est pas pour autant inquiétante, puisque le nombre de personnes hospitalisées AVEC Covid dans tout le pays reste gérable et que l'occupation en soins intensifs (72 lits occupés) reste au plus bas observé depuis deux ans.

Selon les spécialistes, le nouveau variant d'Omicron, BA.5, qui représente au moins 60% des infections en Belgique désormais, est la cause de cette hausse de contaminations actuelle. Mais pour le moment, comme pour les précédentes souches d'Omicron, si un certain pourcentage de cas nécessite une hospitalisation, celle-ci est en moyenne moins longue et les cas moins lourds qu'avec les précédentes souches du virus.

A noter que la hausse des cas est généralisée dans tout le pays, et parmi tous les âges, même si elle est un peu plus marquée en Hainaut et en Limbourg, et un peu moins chez les moins de 20 ans.