Coronavirus en Belgique le 1 avril : les chiffres du jour

Décès : Entre le 22/03 et le 28/03, 22,6 personnes sont décédées en moyenne par jour des suites du virus, soit 14% de plus que la semaine précédente. Depuis le début de l’épidémie, 30.826 personnes sont mortes du coronavirus.

¨* Les cas détectés sont le nombre de patients où un test positif a confirmé la présence du virus. La date qui est considérée est celle du diagnostic, pas du résultat du test. Les données sont considérées comme consolidées après 4 jours. Le nombre de cas peut dépendre en partie de la stratégie de testing : si on teste plus systématiquement, on détecte aussi plus de cas.