Coronavirus en Belgique : la vague Omicron ralentit l'administration de la dose booster en Wallonie

Quelque 150.000 doses de vaccin décongelées en janvier doivent impérativement être administrées cette semaine en Wallonie pour ne pas être jetées, a déclaré sur RTL Sabine Stordeur (taskforce vaccination).

Le cabinet de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, confirme la situation "malgré une gestion dynamique des stocks": la vague Omicron a perturbé l'administration de la dose booster ces dernières semaines.

Certaines personnes ne se sont pas rendues à leur rendez-vous pour dose de rappel, indiquait-on des deux côtés. Cela peut notamment s'expliquer par les nombreuses contaminations qui ont été rapportées sur tout le pays.

Les 150.000 doses dont il est question, "on essaye de les utiliser dans les centres où il y a le plus de fréquentation" ainsi que pour la quatrième dose des personnes immunodéprimées, indique Mme Stordeur. "On évitera au maximum" d'éliminer les doses décongelées "mais nous n'irons pas au-delà de la date de péremption", précise-t-elle. Une fois décongelées, les doses doivent être utilisées dans les 30 jours.

Ces 150.000 doses représentent 0,63% des 24 millions de doses de vaccin déjà administrées en Belgique, "c'est une perte maîtrisée", relativise Mme Stordeur.