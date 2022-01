Coronavirus en Belgique : deux fois plus d'infections au Covid chez les travailleurs

Le nombre d'infections au coronavirus serait deux fois plus élevé chez les personnes actives par rapport au reste de la population, d'après le dernier rapport de la KU Leuven, de l'UHasselt et du service externe de prévention et de protection, Idewe, qui ont comparé le nombre d'infections dans différents secteurs du pays du 4 au 17 janvier derniers. Le nombre le plus élevé d'infections toucherait actuellement les secteurs culturel, sportif et des loisirs, selon l'étude.

Les données de Sciensano, associées à celles de la sécurité sociale et du service de suivi des contacts permettent de comparer l'impact du Covid dans les différents secteurs, selon les chercheurs. Les chiffres sont examinés sur la base de l'incidence bimensuelle du coronavirus, c'est-à-dire le nombre d'infections pour 100.000 personnes.

Le secteur de la culture, des sports et des loisirs a enregistré une incidence de 4.403 cas au cours de la dernière période. Les clubs de sport, notamment les clubs de football et les centres de fitness, présentent des taux d'infection élevés. L'enseignement arrive en deuxième position avec une incidence de 4.394 cas, suivie par l'Horeca avec 4.285 cas.