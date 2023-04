Coronavirus en Belgique : désormais, le personnel soignant ne doit plus porter le masque

Le niveau de risque dans les institutions de soin passe à 1, soit le niveau le plus faible. Les experts du Risk Management Group (RMG) se sont prononcés jeudi dans ce sens, a confirmé jeudi le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke.

Cette décision signifie que le personnel soignant ne doit plus porter le masque, sauf cas particulier comme un contact avec des patients à l’immunité réduite. "Je suis heureux qu’après trois ans, nous soyons arrivés à une situation qui permet au personnel soignant de ne plus porter le masque en règle générale, sauf dans le contexte spécifique des patients souffrant d’infections respiratoires ou d’un problème immunitaire. Je tiens à remercier sincèrement le personnel des soins de santé d’avoir respecté cette mesure contraignante pendant si longtemps. Car elles prennent soin des autres et ont fait leur métier de ce contact humain, mais elles ont dû cacher leur visage à leurs patients. Désormais, c’est terminé", a commenté le ministre Vooruit.