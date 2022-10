Coronavirus en Belgique: de nouveau plus de 1500 porteurs à l'hôpital

Sur la même période, 7 personnes sont décédées par jour en moyenne alors qu'elles étaient porteuses du virus (+81%), portant le bilan à 32.746 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.

Près de 13.200 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 25%. Ce dernier atteint même 31,9% dans le groupe d'âge des 40 à 64 ans.

Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 1,09. Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à s'accélérer. L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 362 sur 14 jours.

Enfin, un peu moins de 2,6 millions de Belges avaient reçu une seconde dose de rappel en date du 8 octobre. Il existe cependant des disparités régionales: en Flandre, plus de trois personnes sur quatre de plus de 65 ans ont ainsi déjà reçu un deuxième rappel, tandis qu'en Wallonie, ce chiffre est de 41,7% et à Bruxelles de 28,3%.