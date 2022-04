Coronavirus en Belgique ce vendredi 29 avril : les contaminations en hausse, surtout chez les adolescents

Les chiffres du coronavirus semblent repartir légèrement à la hausse en Belgique, du moins en ce qui concerne les contaminations. Des contaminations dont on sait qu'elles sont largement sous-estimées, puisqu'on teste beaucoup moins qu'avant, et que le taux de positivité reste à plus de 30%.

Si on examine la "carte de température" du statisticien gantois Bart Mesuere, on se rend compte que c'est parmi les adolescents que les contaminations ont sérieusement repris : +74% parmi les 10-19 ans (et même +136% parmi les ados liégeois).