Coronavirus en Belgique ce vendredi 15 juillet: près de 100 personnes en soins intensifs, le taux de positivité à un niveau très élevé

On est ainsi monté aujourd'hui à une moyenne de presque 8000 cas détectés par jour. Une hausse continue depuis 4 semaines, mais qui semble se stabiliser ces derniers jours.

Ce n’est toutefois que le pointe de l’iceberg car on continue à tester très peu : on est à un peu plus de 20.000 tests par jour, ce qui est un peu plus qu’en juin mais moins que toute la fin 2020 et toute l’année 2021.

Et énormément de ces tests sont positifs : 38% la semaine dernière, c’est plus que le pic des 5 premières vagues ! Il n’y a qu’avec la vague Omicron au début de l’année qu’on avait dépassé ce taux.

Le nombre de cas réels est donc largement sous-estimé, ce qui a un impact sur le nombre de personnes hospitalisées, mais l'observation des vagues liées à BA.5 dans d'autres pays et les derniers chiffres observés laissent penser qu'on pourrait être proche du pic de cette vague en Belgique.