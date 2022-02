Coronavirus en Belgique ce mardi 15 février : les indicateurs en baisse partout et parmi toutes les tranches d'âge

Les chiffres de la pandémie de coronavirus en Belgique poursuivent leur amélioration, signe qu'on est clairement dans une décrue de la vague Omicron.

Seule la moyenne des décès affiche encore une légère hausse par rapport à la semaine complète précédente, mais là aussi, on semble avoir atteint un pic avec les morts enregistrées le 10 février, et une moyenne de 48 décès entre le 4 et le 10 février. Celle-ci a diminué à 44 décès aujourd'hui, et devrait continuer à décroître peu à peu: les contaminations ont en effet clairement commencé à diminuer chez les plus de 85 ans, parmi lesquels on avait enregistré l'essentiel de cette hausse des décès.

Les cas détectés baissent désormais dans toutes les catégories d'âge et toutes les provinces, et ce n'est pas pas pare qu'on teste moins (-31% de tests), puisque le taux de positivité (nombre de tests positifs sur l'ensemble des tests effectués) continue à baisser rapidement lui aussi.