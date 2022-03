Coronavirus en Belgique ce 9 mars : le nombre de contaminations et d'admissions est en train de remonter

Mauvaise nouvelle du côté du tableau des chiffres de l'épidémie de coronavirus en Belgique: après plusieurs semaines de baisse ininterrompue, plusieurs indicateurs montrent que l'épidémie est en train de reprendre vigueur.

Le nombre de cas détectés affiche encore une légère baisse quand on ne regarde que les chiffres consolidés par rapport à la semaine complète précédente. Mais les derniers chiffres enregistrés sont à chaque fois plus élevés que le même jour la semaine précédente, ce qui fait que ce le chiffre de la moyenne sur 7 jours est en train de remonter. C'est en Flandre et parmi les plus de 20 ans que cette hausse a commencé.

Le nombre d'admissions est lui aussi en train de remonter légèrement, au-dessus de 140 nouvelles hospitalisations quotidiennes: il est donc probable qu'on n'arrive pas de sitôt au seuil des 85 admissions par jour qui avait été fixé au départ pour passer au code jaune du baromètre corona.

En conséquence, le taux de reproduction du virus , calculé sur l'évolution de ces admissions, est repassé au-dessus de la barre fatidique de 1, ce qui indique donc une épidémie qui progresse à nouveau, puisqu'une personne infectée en contamine plus d'une à son tour.

Le taux de positivité remonte lui aussi, alors qu'il était resté à un niveau élevé, de plus de 20%, soit plus d'un test PCR sur 5 qui s'avère positif.

Le nombre de lits occupés en soins intensifs reste par contre lui en baisse: on sait qu'avec Omicron, un plus petit pourcentage de personnes contaminées développe des cas graves, et surtout cet indicateur est un peu plus décalé dans le temps. Il est donc possible que ce chiffre remonte un peu lui aussi dans les prochaines semaines.