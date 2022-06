Coronavirus en Belgique ce 8 juin: première hausse des contaminations depuis plusieurs semaines

Entre le 29 mai et le 4 juin, 1585 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 21% par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour mercredi matin. Il faut toutefois noter que le niveau de cette hausse est un peu faussé par la présence d'un jour férié (le jeudi de l'Ascension) dans la semaine de comparaison, mais même en comparant les autres jours par rapport au même jour de la semaine à J -7, on remarque une légère reprise de l'épidémie.

Le taux de reproduction, calculé lui sur les admissions, se rapproche d'ailleurs de 1. Lorsqu'il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir, lorsqu'il est supérieur, qu'elle reprend.

Entre le 1er et le 7 juin, il y a eu en moyenne 51,7 admissions à l'hôpital par jour pour cause de Covid, soit une baisse de 8% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 943 personnes positives au coronavirus sont actuellement hospitalisées, dont 66 patients traités en soins intensifs, le nombre le plus bas depuis deux ans.

Entre le 29 mai et le 4 juin, 5,7 personnes sont décédées par jour en moyenne alors qu'elles étaient porteuses du virus (-9%), portant le bilan à 31.799 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.