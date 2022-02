Coronavirus en Belgique ce 4 février 2022 : les cas détectés diminuent, sauf chez les plus de 70 ans

Le pic de la vague Omicron est bien passé en Belgique: la baisse du nombre moyen de contaminations se confirme et s'accélère, et ce dans toutes les régions. C'est au niveau des âges qu'il reste des différences: les contaminations baissent fortement chez les jeunes, mais elles continuent à progresser chez les plus de 70 ans, une tranche d'âge où les personnes sont plus à risque de développer une forme grave.