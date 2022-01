Coronavirus en Belgique ce 31 janvier : la moyenne des contaminations en baisse, les lits occupés en soins intensifs remontent

Depuis deux jours, la moyenne glissante des contaminations (calculée sur les 7 derniers jours consolidés) est en baisse, et les derniers chiffres disponibles semblent indiquer que cette tendance va se poursuivre :

le 26 janvier, on a enregistré 54.644 cas détectés contre 60.835 7 jours plus tôt.

cas détectés contre 7 jours plus tôt. le 27 janvier, on a enregistré 50.018 cas détectés contre 57.208 7 jours plus tôt.

cas détectés contre 7 jours plus tôt. le 28 janvier (chiffres à J-3 généralement complets à 98%), on a enregistré 40.351 cas détectés contre 56.374 7 jours plus tôt.

Si on la compare à la semaine complète précédente, il reste donc une très légère hausse pour les cas, mais qui s’amenuise de jour en jour. Par contre, si on compare le chiffre de cette moyenne aux jours précédents, elle est bien en baisse depuis deux jours.

Il faut toutefois rester prudent car le nombre de cas reste très largement sous-estimé à cause d’une stratégie de testing beaucoup plus souple et de laboratoires au bord de la saturation. Le taux de positivité reste d’ailleurs très élevé (46,1%), mais il est en légère baisse par rapport aux jours précédents, signe que oui, on sous-estime, mais pas moins qu’avant.